Lost Judgment : 8 jeux Master System intégrés

Nous savions déjà que Lost Judgment proposerait une petite Master System intégrée pour occuper notre détective entre deux enquêtes ou étapes secondaires, et SEGA révèle aujourd'hui que 8 jeux complets seront proposés pour les nostalgiques ou ceux qui veulent se faire une culture.



- Alex Kidd in Miracle World

- Fantasy Zone

- Penguin Land

- Quartet

- Enduro Racer

- Woody Pop

- Maze Hunter 3-D

- Secret Command



On retourne attendre le 24 septembre pour la sortie de cette suite sur PlayStation et Xbox, en cross-gen évidemment.