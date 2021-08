Take-Two a 6 remasters & remakes en préparation, dont 3 encore non dévoilés Take-Two a 6 remasters & remakes en préparation, dont 3 encore non dévoilés

Dans un rapport fait aux investisseurs, Take-Two Interactive a confirmé qu'en dehors de projets inédits (dont la possibilité d'une sorte de XCOM Marvel annoncé dans quelques jours), le groupe avait six remasters/remakes en préparation, dont trois sont déjà officiellement connus :



- Grand Theft Auto V

- GTA Online

- Kerbal Space Program



Pour les trois restants, l'inconnu demeure mais on va éviter de dérouler une énorme liste en se disant que de base, la possibilité est bien présente pour un combo PS5/SX de Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online. N'en resterait alors qu'un, et on vous laisse spéculer et placer tous vos espoirs.