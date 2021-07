Project 007 : IO Interactive recrute en masse pour l'Intelligence Artificielle Project 007 : IO Interactive recrute en masse pour l'Intelligence Artificielle

Ce n'est pas encore demain la veille que nous aurons une première présentation concrète du Project 007 d'IO Interactive et en attendant, on peut toujours se rabattre sur une vague de nouvelles offres d'emploi dédiées à ce chantier, et qui proposent quelques petits indices.



Et déjà, bien que ce ne soit pas une grande surprise vu le CV des créateurs de Hitman, on aura visiblement de nouveau affaire à un jeu en vue à la troisième personne, de l'expérience sur ce type de perspective étant signalée comme étant un « plus » pour le recrutement.



Mais ce qui est surtout mis en avant, outre plusieurs postes en rapport avec la narration qui devrait prouver que nous irons un peu plus loin en la matière que pour l'Agent 47, c'est cette volonté clairement affichée de proposer un titre avec une IA très poussée. IO interactive cite notamment que si beaucoup de développeurs exploitent aujourd'hui des outils communs fournis par des tiers, le studio danois souhaite pousser sa propre « team IA », qui vu les sous-entendus proposeraient une difficulté malléable, donc probablement des ennemis plus malins si le joueur enchaîne vite les prouesses (et inversement).



Ce sera tout pour l'instant et on retourne donc patienter pour découvrir ce titre qui vu le timing a toutes les chances d'être un produit purement « New Gen », tout en rappelant qu'il proposera sa propre histoire (et son propre Bond, donc non tiré d'un acteur des différents films) et que si tout se passe bien, cela pourrait bien n'être que le début d'une potentielle trilogie.