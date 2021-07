Flight Simulator : MAJ de la feuille de route Flight Simulator : MAJ de la feuille de route

Asobo Studios vient de faire une petite mise à jour de la feuille de route de Microsoft Flight Simulator dont le prochain événement sera le lancement de la version Xbox Series (la semaine prochaine, avec environ 100Go sur votre SSD) mais on évoque cette fois des choses plus tardives et déjà en préparation.



Très occupé sur le sujet, toujours en bossant à coté sur A Plague Tale : Requiem, la boîte garde donc en tête la mise en place pour cette année de la compatibilité DirectX12, une branche freeware sur le marketplace ou la mise en place d'event (genre Halloween).



Mais tout en continuant de proposer des upgrades graphiques de territoires en territoires (récemment les pays nord-européens), l'un des grands ajouts de 2022 sera l'arrivée des hélicoptères, un aspect saisonnier, une meilleure gestion des éléments secondaires (comme les pylônes) ou encore le multi en cockpit partagé.



Enfin, l'un des ajouts réclamés par la communauté qui apportera de la vie à l'ensemble glisse en 2023 vu le travail demandé : l'ajout des trains.