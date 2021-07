GhostWire : Tokyo est sans surprise reporté

Cela tenait de l'évidence, aussi bien par sa discrétion depuis un an que par le report deen fin d'année : l'autre « exclusivité » de Bethesda pour le compte de Sony (et du PC), donc, n'arrivera évidemment pas pour octobre comme annoncé au départ mais pour début 2022, sans plus de précisions pour le moment.Développé par Tango Gameworks, ce titre encore assez étrange compte néanmoins se présenter plus en détails « dans les prochains mois », donc on imagine là encore à l'occasion d'un State of Play sauf si Sony nous fait grâce d'un nouveau PlayStation Experience pour terminer cette année bien particulière.