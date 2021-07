Dark Souls III intègre la gamme FPS Boost

La gamme FPS Boost des Xbox Series vient d'ajouterà sa liste, permettant de faire aujourd'hui tourner le jeu en 60FPS sur les deux modèles avec une stabilité parfaite qui n'oublie pas une bémol importante : la résolution de base ne change pas, et ça reste donc du 900p.C'est d'ailleurs le mauvais élève de la rétrocompatibilité Xbox Series quand on sait que le titre avait bénéficié d'un patch PS4 Pro (et non Xbox One X), faisant que le titre tourne aujourd'hui en 1080p/60FPS sans accroc sur PlayStation 5.