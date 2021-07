Publicités dans les jeux consoles : EA dément tout accord avec Simulmedia Publicités dans les jeux consoles : EA dément tout accord avec Simulmedia

Récemment, un rapport complet d'Axios mentionnait la future mise en place d'un nouveau système publicitaire conçu par la société Simulmedia, et à pleine destination des consoles. Le but est simple : tout simplement introduire des publicités in-game (à la façon des jeux mobiles), aussi bien dans les free-to-play que dans les titres payants, par exemple en motivant les joueurs à regarder des pubs pour débloquer des skins ou un peu de monnaie in-game. Car on sait tous qu'à notre époque, ce n'est pas parce qu'un jeu est vendu 60 balles (ou plus) qu'il est forcément dénué de micro-transactions.



Et bref, sachez que plusieurs partenaires sont déjà sous contrat ou du moins en discussion, et que si Hi-Rez Studios n'a pas encore réagi à tout cela, Electronic Arts vient officiellement de démentir toute son implication dans l'affaire, quand bien même son nom était présent dans le rapport, et surtout quand bien même ils n'ont pas attendu tout cela pour faire une première tentative (avec UFC 4, pour finalement tout effacer via une MAJ).



Selon le rapport d'Axios, environ une douzaine de jeux consoles seraient concernés d'ici la fin de l'année.