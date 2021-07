Yo-Kai Watch : une annonce la semaine prochaine

Quasiment 8 ans après le premier épisode d'une saga qui un temps côtoyait les plus grands noms de l'industrie japonaise avec des chiffres supérieurs àet, un certainva revenir le temps d'un Live Stream local le 9 juillet en début d'après-midi.Un Live qui fera un retour sur les anciens épisodes, laissera les intervenants lâcher quelques anecdotes mais sera surtout l'occasion de repartir avec une « annonce majeure ». Et on parle bien d'un jeu.? Pourquoi pas même s'il faudra que Level-5 lâche quelques gouttes de sueurs et fasse surtout preuve d'un véritable génie marketing pour rehausser les ventes d'une licence aujourd'hui quasi-morte… et même tout simplement oubliée en occident : ni la version Switch du premier épisode, ni, ni mêmene sont sortis chez nous.