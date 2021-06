Halo MCC : 343i étudie la possibilité de rehausser le nombre de joueurs par partie Halo MCC : 343i étudie la possibilité de rehausser le nombre de joueurs par partie

Disposant d'un suivi pour le mois impressionnant avec que le produit fêtera bientôt ses 7 ans, Halo : The Master Chief Collection continue son activité, porté par une large communauté aussi bien sur supports Xbox que PC, et un ajout de taille pourrait bien débarquer dans les temps à venir.



Et il y a de quoi y prêter l'oreille puisque la déclaration vient directement du producteur Sean Swidersky qui à l'occasion d'un stream, a attesté que 343 Industries était en train d'étudier tranquillement la possibilité de rehausser le nombre de joueurs, toujours actuellement à 16 max pour tenter d'aller jusqu'à 40… voire 60 joueurs. Bien entendu selon les maps.



Rien encore d'officiel mais cela ne serait pas si étonnant à l'approche de Halo Infinite qui devrait disposer d'un tout nouveau mode de jeu, sorte de Big Team Battle bien boosté dont on imagine un nombre de joueurs beaucoup plus conséquent sans non plus tomber dans la tradition du Battle Royale (pour l'instant), et que cette Master Chief Collection pourrait alors servir de test à grande échelle pour vérifier l'équilibre.