Charts Japon : L'Atelier du Jeu Vidéo l'emporte

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 7 au 13 juin 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Il faudra attendre encore un peu pour parler de nouveau coup d'éclat pour la branche casual de Nintendo maisa au moins le mérite d'effectuer un départ sympa avec 70.000 unités écoulées, ce qui lui permet de devancer une semaine promise à la tranquillité entre undont une partie des ventes doivent se situer en numérique, unqui ne fera jamais du Japon son marché principal, unen grande discrétion (3.540 ventes coté PS5 en passant) et enfin unequi se contentera d'être sous les 20.000 en incluant les 6.500 ventes Switch.Coté hardware, c'est la routine et on constatera avec ironie que le seul boost notable de la semaine vient des Xbox Series, permettant à la machine d'atteindre la troisième place du classement.