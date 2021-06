Resident Evil Village aura bien un DLC Resident Evil Village aura bien un DLC

Moins qu'un concept-art, moins qu'un teaser, moins qu'un logo : Capcom s'est juste contenté d'un diapo pour dire qu'en fait oui, un DLC de Resident Evil Village était en préparation, et puis c'est tout.



Alors on ne pas spoiler le jeu même si ceux qui ne l'ont pas encore fait devraient éviter de squatter ce genre d'articles et tout juste se contentera t-on de miser « vaguement » sur le prochain objectif évoqué par Chris, ou pourquoi pas un rapport avec ce qui s'est passé avec « le personnage » aperçu au loin dans la toute dernière cinématique du jeu.



Bref, patience.