J.Grubb : le nouveau projet de The Coalition servira à s'habituer à l'Unreal Engine 5 J.Grubb : le nouveau projet de The Coalition servira à s'habituer à l'Unreal Engine 5

On sait officiellement que The Coalition, désormais sur l'Unreal Engine 5, bosse sur de multiples projets, sans qu'aucun n'ait encore été révélé même si les rumeurs pointent sur un soutien pour Halo Infinite, le prochain épisode de la franchise Gears et enfin un dernier projet probablement tiré d'une nouvelle licence.



Pour ce dernier point, il fut sous-entendu que ça n'aurait finalement aucun rapport avec Star Wars et Jeff Grubb vient justement nous apporter de nouvelles infos de ses sources, en préparant les curieux à ne pas s'attendre à quelque chose de massif. En effet, ce titre de moindre envergure aurait pour but premier de laisser la team se faire la main sur l'Unreal Engine 5 avant d'aborder le cas Gears 6 ou quel que soit son nom, tout en partageant ses connaissances du moteur avec les autres représentants des Xbox Game Studios.



La bonne nouvelle, c'est que ce mystérieux titre devrait arriver relativement rapidement pour jouer la carte de la démo technique pour ce moteur qui encore en phase de bêta. Rappelons d'ailleurs que chez Microsoft, Hellblade II est déjà certifié d'exploiter les mêmes outils.