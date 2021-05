Sumo Digital sur une licence fantasy reconnue Sumo Digital sur une licence fantasy reconnue

Mettant en avant les nouveaux talents de l'industrie, la liste « 30 Under 30 » de MCV a été publiée sur leur site et si l'on parle de ça, c'est parce que l'une des fiches nous intéresse particulièrement : celle de Sarah Longthorne, designer narratif chez Sumo Digital.



Car on y découvre plus exactement que la narratrice travaille essentiellement depuis quelques temps sur un AAA issu d'une des « franchises de fantasy les plus connues et appréciées au monde », ce qui fut les partenaires du développeur ouvre la porte à quelques paris. Game of Thrones ? Le Seigneur des Anneaux ? Dungeons & Dragons ?



On gardera néanmoins en tête que dans ce genre de description, les superlatifs sont habituels et qu'en prenant en compte que Sumo Digital a très souvent collaboré avec Playground pour les Forza Horizon, on parle peut-être d'une simple collaboration pour un certain Fable.