Activision Blizzard : des gros chiffres, des embauches à venir, et un gros chèque pour le PDG Activision Blizzard : des gros chiffres, des embauches à venir, et un gros chèque pour le PDG

Activision Blizzard reste l'un des patrons du game et vient encore le prouver avec des chiffres fous pour la premier trimestre 2021 avec environ 1,8 milliards d'euros en CA et 515 millions de bénéfice net, soit +23 % de pognon dans les caisses par rapport à l'année dernière pour une boîte dont Call of Duty reste le pilier indéniable entre les sorties annuelles, le très populaire Warzone et le jeu mobile en bonus (+60 % de revenus pour la franchise).



Blizzard de son coté représente 173 millions d'euros (en bénéfice) alors que la boîte n'a pas encore montré les crocs (représentés par Overwatch 2 et Diablo IV), continuant de se reposer sur ses lauriers et préparant les sorties cette année de Diablo 2 Resurrected sur PC & consoles, sans oublier Diablo Immortal pour le monde du mobile.



Actuellement en pleine réorganisation et des polémiques sur des licenciements à droite/à gauche, Activision compte pourtant embaucher 2000 nouvelles têtes (2021 + 2022) pour soutenir ses principales forces, incluant une filiale pour Sledghammer à Toronto, car il n'y a visiblement jamais assez de monde pour soutenir Call of.



Pendant ce temps, le PDG Robert Kotick a récupéré pour sa propre pomme un petit chèque de 154,6 millions de dollars pour la dernière année fiscale, soit 1560 fois le salaire médian, même si les représentants tiennent à signaler que ce montant inclut l'intégralité des bonus comptabilisés depuis fin 2016. Soit.