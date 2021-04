Ys IX trouve sa date sur PC et Switch

Comme nous le savions déjà, l'exclusivité PlayStation 4 den'allait durer que quelques mois, et NIS America vient nous préciser que le lancement Steam aura lieu le 6 juillet, suivi de très près par celui sur Switch : le 9 juillet.Rien à signaler pour le moment sur la qualité du portage que l'on vérifiera quand l'heure sera venue, et l'éditeur se contente de préciser que la « Pact Edition » sera également disponible sur ces deux supports, avec une OST, un mini-artbook et une jaquette réversible.