Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : visuels et date JP

En attendant de voir ce que fera réellement Konami du renouvellement des marques Castlevania et Metal Gear Rising, on se rappellera que l'éditeur compte encore se faire un billet sur Switch après l'énorme succès de Momotaro Dentetsu (environ 3 millions de ventes !) avec Yu-Gi-Oh ! Rush Duel, adaptation relative du dernier anime en date puisque l'on y retrouvera bien les nouvelles règles mais un scénario inédit.



De premiers visuels sont tombés aujourd'hui, attestant d'un budget pas bien élevé pour ce qui est du rendu graphique, mais la promesse d'y retrouver les doublages officiels de l'anime, un gros didacticiel pour tout saisir au fur et à mesure de la progression dans le mode histoire, 350 cartes et d'autres à venir ensuite via des MAJ, et bien entendu du multi aussi bien en local que sur le net.



On a aussi une date, le 12 août au Japon, et déjà la perspective pour l'éditeur de se faire un gros billet avec des sets de cartes Amiibo, dont une offerte à la précommande, et trois autres dans les boîtes en période de lancement.