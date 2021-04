Retour aux bénéfices pour Dontnod (bilan 2020)

La stratégie de Dontnod continue de porter ses fruits avec la mise à disposition d'un bilan 2020 où malgré un CA légèrement plus faible qu'en 2019 (13,5 millions d'euros), les sorties conjointes deavec Microsoft etavec Bandai Namco auront suffit à remettre la jauge des bénéfices dans le vert avec 949.000€, contre une perte de 86.000€ l'année où l'on ne connaissait pas encore vraiment l'existence du Covid-19.Avec plus de 70 millions d'euros en trésorerie dont 50 millions liés à des investissements tiers, la boîte française a encore de quoi tenir la barre encore un bon moment et sans être impliqué dans(Square Enix), les employés ont largement de quoi s'occuper avec pas moins de 6 projets en chantiers dont les sorties s'espaceront entre 2022 et 2025 : une pour le compte de Focus Home, les cinq autres en auto-édition.