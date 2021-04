Aloy (Horizon) intègre le casting de Fortnite Aloy (Horizon) intègre le casting de Fortnite

La petite rumeur du moment sur Fortnite a été confirmée (comme quasiment à chaque fois) et Aloy de Horizon Zero Dawn rejoindra bien le casting sans queue ni tête du Battle Royale le plus populaire, et ce dès le 15 avril prochain. Donc demain quoi.



Pour les intéressés, il sera possible d'acheter chaque élément individuellement ou en pack (avec un écran de chargement en bonus) et les joueurs PS4/PS5 bénéficieront en bonus d'un tournoi (duo) exclusif en lien avec la demoiselle et Lara Croft. Dès le 14 avril, le tournoi offrira des points bonus dans les éliminations à l'arc tandis que ce week-end, ce sera avec équipement restreint : uniquement l'arc pour Aloy et le fameux double-gun pour miss Croft.