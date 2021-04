Vers du jeu mobile parmi les PlayStation Studios Vers du jeu mobile parmi les PlayStation Studios

Plus les temps avancent, plus l'époque des « jeux Sony exclusivement sur PlayStation » s'éloigne et sans parler de MLB 21 The Show qui est un cas très particulier, chacun a pu remarquer la lente mais notable envie pour le constructeur de percer sur le PC (encore prochainement avec Days Gone) alors même que des choses se préparent en coulisse.



Car il y a aussi le mobile et même si la boîte a déjà posé une patte dedans, c'était toujours par le biais de partenaires et de filiales, comme via Sony Music aussi étrange que cela puisse paraître. Mais l'heure semble à appuyer davantage une nouvelle politique d'extension avec une offre d'emploi suffisamment limpide puisque Sony cherche tout simplement un « responsable mobile » directement intégré à la gamme PlayStation Studios, avec un nouveau département propre pour porter les diverses licences à succès sur iOS & Android.



Rien d'étonnant de toute façon pour ceux qui savent analyser un marché en pleine mutation où les barrières tombent les unes après les autres et où il est possible d'engranger des milliards sans avoir besoin de l'apport d'une ou plusieurs consoles, tout cela sans compter la lente montée du cloud gaming qui finira bien par s'imposer d'une façon ou d'une autre.