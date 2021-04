Marvel's Avengers débarque dans le PS Now

Comme chaque mois, le service PlayStation Now accueille de nouveaux arguments avec trois morceaux de choix, puisque l'on parle déjà du populaire jeu de survie, accompagné de l'endurantdont on nous précise déjà que l'offre perdurera jusqu'au 29 septembre.Mais la surprise, c'est doncqui profite probablement de son accord marketing avec Sony pour squatter d'abord le PS Now plutôt que le Game Pass, ce qui sera une aubaine pour les curieux et encore plus sachant qu'à partir de demain, le service sera accessible gratuitement à tous pour une semaine (à condition de ne jamais avoir été abonné).