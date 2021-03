505 Games rachète les droits de Ghostrunner

Disponible depuis la fin d'année dernière sur tous les supports,fut une petite réussite sur le plan critique au point de pousser 505 Games à accorder une confiance au-delà du statut de simple éditeur : ils viennent d'annoncer avoir tout simplement racheté la totalité des droits de la licence.Développé par One More Level, le titre était en effet co-édité avec la boîte polonaise All in Games qui possédait les droits en question, avec néanmoins possibilité d'une revente avant même le lancement du jeu.505 Games a plutôt préféré attendre, pour seulement franchir le pas aujourd'hui :