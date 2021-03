Après avoir refusé un rachat, Bloober Team se déclare ouvert à une ''coopération'' Après avoir refusé un rachat, Bloober Team se déclare ouvert à une ''coopération''

Comme l'attestaient certaines rumeurs, Bloober Team était bien susceptible d'être racheté par on ne sait qui, 12 candidats étant à la table des négociations en juin dernier, dont certains de moindre taille, davantage intéressé par une fusion.



Il n'en sera rien. Par un communiqué de presse, le studio reconnaît les divers discussions mais indiquent que toutes ont échoué, Bloomber Team souhaitant garder son indépendance et sa volonté de maintenir une liberté totale dans ses projets à venir. Au lieu de ça, la boîte polonaise compte engager de nouveaux pourparlers pour « une coopération stratégique avec l'une des entités du milieu », ce qui est quand même très vague mais on pense logiquement à un investissement de la part d'un tiers.



Il n'y a rien d'actuellement pressant car les fonds sont là, et on rappelle que The Medium a été rentabilisé peu après son lancement (probablement aidé par le « chèque Game Pass » de Microsoft) mais davantage d'argent permettrait de recruter et d'avoir de nouveaux outils pour améliorer les prochains jeux.



A ce sujet, on rappelle que selon d'insistantes rumeurs, Bloomber Team travaillerait sur sa propre adaptation de Silent Hill, pour une expérience qui pourrait s'éloigner des anciens épisodes.