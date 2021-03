FIFA : Electronic Arts met officiellement un terme à son partenariat avec Pierre Ménès FIFA : Electronic Arts met officiellement un terme à son partenariat avec Pierre Ménès

La décision semblait actée dès le premier communiqué et c'est sans surprise que nous apprenons 24h plus tard que Electronic Arts met effectivement fin à son partenariat avec Pierre Ménès (commentateurs sur les différent FIFA depuis 5 épisodes), ce dernier ayant été accusé de harcèlements sexuels sans que le terme « accusations » ait encore de l'intérêt puisqu'il a avoué publiquement, mais sans émettre le moindre regret. D'où la problématique en terme d'image.



De fait, FIFA 22 proposera on ne sait encore qui pour le remplacer et pour l'heure, rien ne changera pour les anciennes versions dont l'actuelle, EA Sports ayant probablement autre chose à foutre que de repasser par la case enregistrement pour un seul pays.