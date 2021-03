Premier trailer de Sherlock Holmes : Chapter One

C'est de nouveau par IGN que Frogwares passe pour nous donner des nouvelles deavec le tout premier trailer de gameplay pour cette préquelle nous emmenant sur une île méditerranéenne avec tout ce qu'il faut d'enquête mais également, comme c'est désormais une routine chez le développeurs, quelques phases s'éloignant du genre purement narratif comme des phases de tirs et des échanges de coups dans la tronche.Ça fait toujours peur vu certains résultats () mais on dira qu'ils ont maintenant un peu plus d'expérience. On découvrira tout cela cette année sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), livré en auto-édition, ce qui évitera de nouvelles embrouilles avec un éditeur, autre spécialité de Frogwares (avec Nacon et Focus Home).