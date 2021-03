Resident Evil Re:Verse date sa bêta ouverte

Si toi aussi tu souhaites savoir avant l'heure siest meilleur (ou pas) que ce que les différentes vidéos de gameplay laissent entendre, alors apprends qu'une bêta ouverte est pour très bientôt, plus précisément du 8 avril (5h00 du mat) jusqu'au 11 avril (pareil), et ce sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec possibilité de lancer le téléchargement trois jours avant pour gagner du temps.Pas plus de détails hormis qu'il faudra posséder un compte Capcom donc on se contentera de rappeler qu'il s'agit d'une expérience multi, dans tous les cas offert directement avec(le 7 mai prochain).