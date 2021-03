Si tu aimes les gros robots, apprends que Piranha Games vient de préciser la date de sortie de sonet ce sera donc le 27 mai sur PC (Steam, GOG), Xbox Series et Xbox One, après avoir déjà fait son trou sur l'Epic Games Store depuis un peu plus d'un an.Le développeur nous apprend en outre que sortira en simultané le premier DLC de contenu, baptisé « Heroes of the Innersphere », sans encore donner de précisions sur ce qu'on y trouvera.