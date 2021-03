Impatient, Geoff Keighley date (déjà) la conférence d'ouverture de la GamesCom 2021 Impatient, Geoff Keighley date (déjà) la conférence d'ouverture de la GamesCom 2021

Pour l'E3 2021, l'inconnu demeure mais Geoff Keighley signale lui que la GamesCom permettra de renouveler la conférence « Opening Night Live » le 24 août avec tout ce qu'il faut d'annonces, gameplay et « surprises ».



On espère néanmoins un programme un peu plus satisfaisant que l'année dernière qui avait certes le mérite de proposer beaucoup de matières premières dans une année compliquée, mais finalement très peu de vraies annonces, le show étant majoritairement fait de nouveaux trailers allant de COD Black Ops : Cold War à Mafia : Definitive Edition, Star Wars Squadrons, Little Nightmares II, Crash Bandicoot 4, sans oublier la longue présentation de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart, l'un des rares titres qui n'est d'ailleurs pas encore sorti.



Notons que les organisateurs comptent assurer une GamesCom plus ou moins physique en fonction de la situation sanitaire, donc avec un vrai espace pour les visiteurs mais d'ampleur réduite, avec une gestion numérique des fils d'attente pour s'essayer aux démos (afin d'éviter le trop plein de monde à l'intérieur).