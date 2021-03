Quelques visuels pour le remake de Gothic Quelques visuels pour le remake de Gothic

THQ Nordic a récemment annoncé avoir mis en place un nouveau studio spécialement dédié au chantier Gothic Remake (franchise qui fête ses 20 ans, en passant) et si on nous avait promis des nouvelles dans les prochains mois, l'éditeur nous laisse tout de même grignoter en apéro cette petite poignée de visuels tirées de la fiche Steam, tout juste mise en ligne.



Un titre qui n'a pas encore de date de sortie mais qui est assuré d'arriver sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, pendant que Piranha Bytes (auteur de la série d'origine) continue de plancher sur un projet encore tenu secret.