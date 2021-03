Resident Evil : Infinite Darkness (Netflix) s'offre une affiche et deux premiers visuels Resident Evil : Infinite Darkness (Netflix) s'offre une affiche et deux premiers visuels

Alors que l'adaptation live ciné de Resident Evil (le reboot) a eu droit à une affiche teaser et l'assurance d'une sortie début septembre, c'est l'autre adaptation qui revient faire parler d'elle, à savoir la série de Netflix avec le pari du retour à la CG quelques années après le moyen Resident Evil : Vendetta, dont on retrouve quelques unes des têtes pensantes en espérant que les choses se passent cette fois un peu mieux.



Une affiche et deux visuels donc, pour illustrer le retour de Leon S.Kennedy et Claire Redflied, dont les chemins vont de nouveau s'entrecroiser, le premier intervenant à la Maison Blanche pour enquêter sur la fuite de dossiers confidentiels (un lien avec Resident Evil 6 ?) tandis que la sœur de Chris qui s'est découverte une passion pour l'humanitaire a justement rendez-vous dans le même établissement présidentiel pour obtenir une aide financière concernant la construction d'un centre social. Et devinez quoi ? Rien ne va se passer comme prévu.



Resident Evil : Infinite Darkness reste prévu pour un vague 2021 sur la plate-forme VOD, qui on rappelle finance également une troisième adaptation toujours sous forme de série TV, cette fois live, centré sur les rejetons Wesker.