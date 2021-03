Immortals Fenyx Rising : date de la deuxième extension et petite quête d'intro disponible

Ubisoft nous annonce que la deuxième extension dearrivera le 25 mars sur tous les supports et vous pouvez même en avoir un aperçu de suite avec une quête spéciale offerte en DLC (gratuit, via MAJ), servant donc de prologue à « Myths of the Eastern Realm ».Comme nous le savions déjà, cette deuxième partie du Season Pass va se montrer bien plus conséquente avec une toute nouvelle aventure inspirée de la mythologie chinoise, incluant zones inédites et un nouveau héros.La troisième et dernière extension (non datée) fera elle suite au jeu de base avec là encore un territoire inédit et l'arrivée d'un autre personnage jouable.