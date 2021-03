Affaire FUT : EA monte à la barre et va mener l'enquête sur les soupçons de fraude

L'affaire a explosé en l'espace de quelques heures et Electronic Arts a été obligé d'intervenir pour signaler la mise en place d'une affaire d'investigation pour analyser, déterminer et (si avérer) identifier les coupables de l'épineux dossier du moment, et ainsi prendre les mesures nécessaires. Mesures qui seront rapportées publiquement.Si vous ne savez pas de quoi en parle, donc que vous n'avez pas suivi le fil des blogs du jour, on parle donc d'une affaire de fraude et plus exactement un ou plusieurs employés d'EA soupçonnés de contacter des joueurs pour leurs vendre (parfois à plus de 1000€ quand même) des cartes rares et autres items alléchants pour le mode FUT de, ce qui est déjà de base (donc entre joueurs) considéré comme une pratique interdite sous risque de ban.