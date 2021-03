Marvel's Avengers : deux features supplémentaires dans le gros programme du 18 mars

Le 18 mars sera une date importante pour la survie dequi profitera d'un retard pour lâcher un paquet de choses en même temps, et outre tout ce qui avait déjà été annoncé, nous aurons également droit à la possibilité de customiser sa base, mais aussi et surtout (tout bête) de pouvoir refaire la campagne solo en gardant ses acquis, ce qui n'était jusque là pas autorisé à moins d'effacer sa sauvegarde. Une option utile pour ceux qui voudront refaire le jeu avec les apports techniques de la nouvelle génération.Donc pour rappel, tout ce qui arrivera le 18 mars et gratuitement :- Customisation de la base- Possibilité de refaire les missions solo de la campagne- Arrivée de la deuxième extension Hawkeye- Arrivée du nouveau boss Maestro- Refonte du système d'xp- Refonte du système de loot (vraies récompenses au lieu de l'aléatoire)- Version PS5/SX avec 4K/60FPS et réduction des temps de chargement