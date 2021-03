Charts UK : Super Mario 3D All-Stars écoule ses derniers stocks avant la fin du mois Charts UK : Super Mario 3D All-Stars écoule ses derniers stocks avant la fin du mois

Nouveau rapport venu de l'institut Gfk, décrivant la situation du moment au Royaume-Uni où c'est encore une fois la Switch qui se démarque en terme software, déjà avec Super Mario 3D World qui garde la première place pour la quatrième semaine de suite, ne subissant qu'une faible baisse (-18%) face au précédent classement, tandis que plusieurs autres titres du plombier ont droit à une hausse. Comme ça, tranquille.



C'est ainsi que Mario Kart 8 Deluxe grimpe à nouveau, que Super Mario 3D All-Stars revient dans le top 10 (rappelons que le jeu ne sera plus produit à la fin du mois) et que même si on ne le voit pas, Super Mario Odyssey se place lui à la 13e place.



Tout cela n'empêchera pas de remarquer également qu'en maintenant sa position, Spider-Man : Miles Morales prouve que les stocks de PS5 continuent d'être présents, ce qui n'a néanmoins pas servi à offrir un second souffle à Yakuza : Like a Dragon : la version PS5 entre à la 35e place.



1. Super Mario 3D World (=)

2. Spider-Man : Miles Morales (=)

3. Animal Crossing : New Horizons (+4)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

5. COD Black Ops : Cold War (+3)

6. Super Mario 3D All-Stars (+7)

7. Grand Theft Auto V (+2)

8. Minecraft Switch (+2)

9. Ring Fit Adventure (+5)

10. Assassin's Creed Valhalla (+2)