Star Wars Squadrons arrivera le mois prochain dans l'EA Play, et donc également le Game Pass

En attendant de découvrir la liste des jeux Game Pass du mois de mars, on a au moins un aperçu des arrivées de l'EA Play, justement intégré au service de Microsoft (pour l'instant) et les abonnés auront donc droit le 2 mars àet, surtout, plus tard dans le même mois àqui rappelons a bénéficié d'une upgrade Series X pour faire tourner le jeu à 2160p/60FPS ou 1080p/120FPS.En passant,arrivera lui en avril.