L'Epic Games Store va avoir ses trophées L'Epic Games Store va avoir ses trophées

Bien moins à la mode qu'il y a une quinzaine d'années même s'il reste toujours de gros fans, le système de succès/trophées devrait prochainement apparaître sur l'Epic Games Store, de petits fouineurs ayant découvert dans le code du service des mentions éloquentes sur le sujet avec donc quatre types de récompenses : Bronze, Argent, Or et Platine Epic.



Une icône a même été découverte pour nous rappeler que l'époque impose toujours le minimaliste chez les graphistes, et ne reste pour les intéressés plus qu'à en attendre l'officialisation, pendant que Nintendo restera décidément le seul à esquiver cette tendance qui perdure.