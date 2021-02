Racheté par Embracer, Tarsier Studios confirme devoir laisser Little Nightmares derrière lui Racheté par Embracer, Tarsier Studios confirme devoir laisser Little Nightmares derrière lui

Le premier Little Nightmares fut un succès critique et commercial, et sa suite est bien partie pour suivre le même chemin (on sait déjà qu'elle a déjà mieux démarré au Japon), mais alors que Bandai Namco a déjà sous-entendu vouloir aller plus loin avec cette licence, l'inconnu demeurait sur le statut du développeur Tarsier aujourd'hui entre les mains d'Embracer.



Et tout comme Take-Two qui va poursuivre sa collaboration avec Gearbox (eux-aussi racheté par Embracer, décidément), on pouvait espérer un partenariat entre Bandai Namco et Embracer, mais il s'en sera rien : interrogé par IGN, le boss de Tarsier (Andreas Johnsson) a déclaré que le studio laissait Little Nightmares derrière lui, fier du travail accompli et désormais tourné vers de nouveaux chantiers et autant de nouveaux mondes à créer.



Si on déjà curieux de retrouver cette formule dans le cadre de nouvelles licences, on croise donc les doigts pour un éventuel mais probable Little Nightmares III qui aura tout intérêt à trouver une team de talent.