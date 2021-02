Outriders : le point sur la prochaine démo

Normalement prévu pour ce mois-ci (et même depuis le lancement de la nouvelle génération),de Square Enix et People Can Fly s'est enfui au 1er avril, sans mauvaise blague, mais les curieux pourront s'y essayer sous peu, l'éditeur rappelant l'arrivée le 25 février d'une démo jouable en livrant quelques détails :- C'est bien une démo, pas une bêta- 24Go sur PC, 22 sur consoles (environ)- Pas de pré-téléchargement prévu- Cross-Play disponible- Pas de limite : la démo restera en ligne même après le lancement du jeu- Inclura le Prologue et le Chapitre 1- 4 Classes et 6 slots de personnages- Possibilité de transférer sa sauvegarde sur console (et ça, c'est cool)