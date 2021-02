Avant sa grosse MAJ du 24 février, Minecraft Dungeons a dépassé les 10 millions de joueurs

Si la tentative AR sur mobile s'est soldée par un échec,a lui trouvé son public avec 10 millions de joueurs s'étant essayé à ce petit hack'n slash, ce chiffre incluant assurément la part des abonnés Game Pass mais on sait que le titre a réussi à s'afficher plusieurs fois dans les charts, particulièrement dans sa version Switch.Pour fêter ce cap, les développeurs offriront une cape et un nouveau familier en même temps que la grosse MAJ gratuite du 24 février, cette dernière apportant des modifications pour le mode « Apocalypse Plus », un nouveau marchand, mais aussi et surtout les missions « Ancient Hunts » dédiées au end-game avec générateur aléatoire de donjons pour gratter toujours plus d'équipement.