Bloomberg : cette semaine sera décidé chez EA la vie ou la mort d'Anthem

Vous vous souvenez de Anthem ? Ceux qui ont bonne mémoire doivent également avoir en tête les rumeurs (de sources très fiables) d'un Anthem Next, donc une sorte de reboot façon FFXIV pour citer l'exemple le plus éloquent afin de remettre tout le projet sur de bons rails et… hé bien pas de nouvelles en fait, ou plutôt si mais pas des bonnes.



Car Bloomberg rapporte que l'équipe sur Anthem Next ne représente désormais que 30 personnes (pas grand-monde donc) et Bioware souhaite tripler cet effectif pour parvenir aux objectifs souhaités, ce qui n'a pas encore été validé par le chéquier d'EA. Plus précisément, c'est cette semaine que l'éditeur va examiner l'avenir de ce chantier maudit avec deux uniques routes : soit c'est validé, soit c'est abandonné et enterré à jamais.



Dans le second cas, cela ne tuera pas Bioware vu que les fans ont déjà le regard tourné vers Dragon Age 4 et le prochain Mass Effect, mais pas sûr que les gens verront d'un bon œil si on nous annonce demain un nouveau projet coop/multi/suivi/blabla.