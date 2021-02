EA : le partenariat Star Wars a généré 3 milliards de dollars (d'autres titres en chantier) EA : le partenariat Star Wars a généré 3 milliards de dollars (d'autres titres en chantier)

Même s'il y a eu de nombreux déboires sur lesquels il est inutile de revenir, le deal entre Electronic Arts et Disney pour la licence Star Wars a porté ses fruits : dans son dernier rapport, l'éditeur fait savoir que les différents titres (hors The old Republic) ont généré plus de 3 milliards de dollars.



Ce chiffre inclus donc le jeu mobile Les Héros de la Galaxie (1 milliard à lui seul, merci les micro-transactions) mais aussi le quatuor Star Wars Battlefront (2 épisodes donc), Jedi : Fallen Order et enfin Star Wars Squadrons, ces quatre titres cumulant 52 millions de ventes.



L'affaire est donc excellente et même si Disney s'est davantage ouvert aussi bien pour Star Wars (avec un projet chez Ubisoft) que pour d'autres licence (Indiana Jones chez Bethesda/MachineGames), Electronic Arts sous-entend clairement que le partenariat va se poursuivre avec d'autres jeux en préparation pour la galaxie très lointaine. Dans le lot, on s'attend notamment à un Jedi : Fallen Order 2 coté Respawn, ainsi qu'un nouveau chantier chez EA Motive (Star Wars Squadrons).