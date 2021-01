Marvel's Avengers prend RDV le 16 février

On commençait à oublier son existence et certains osaient même parier sur une mort silencieuse en toute discrétion, maisn'a pas encore dit son dernier mot et souhaite tenir ses promesses en matière de suivi.De fait, on nous donne rendez-vous le 16 février pour une nouvelle « War Table » (donc un Live, de nouveau pré-enregistré pour des raisons de Covid) qui mettra en avant le deuxième DLC Hawkeye, cette fois consacré à Clint Barton, mais également la fameuse upgrade PlayStation 5 et Xbox Series.Qui sait si ce ne sera pas également l'occasion pour jeter un mot sur Spider-Man, personnage exclusif aux deux versions PlayStation ?