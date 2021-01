Demon Slayer : enfin du neuf dans quelques jours Demon Slayer : enfin du neuf dans quelques jours

On nous avait teasé la chose en tout début de mois, et quelques semaines plus tard, c'est enfin la bonne : bientôt un an après son annonce, l'adaptation de Demon Slayer signée CyberConnect2 va ENFIN donner de ses nouvelles via la prochaine édition du magazine Famitsu (donc probablement ce qu'il faut de visuels & infos), donc d'ici la semaine prochaine.



Les fans, très nombreux vu l'énorme succès de la licence au Japon, croisent les doigts pour un résultat à la hauteur des attentes et si possible quelque chose d'un minimum ambitieux et pas un énième Versus Arena. Réponse dans quelques jours, en rappelant que le lancement aura lieu dans le courant de l'année (au Japon du moins), pour l'heure exclusivement sur PlayStation 4.