Mobile Suit Gundam BO2 débarque sur PS5 Mobile Suit Gundam BO2 débarque sur PS5

Déjà disponible depuis un peu plus d'un an chez nous (dans sa version PS4), le free-to-play Mobile Suit Gundam : Battle Operation 2 va s'offrir une édition PlayStation 5 qui ne va pas tarder puisque c'est prévu pour ce jeudi sur le PS Store, et la totalité des territoires sont concernés.



Au programme des améliorations :



- Exploitation des retours haptiques en fonction de l'arme équipée

- Exploitation des gâchettes adaptatives, là encore en fonction du matos

- Réduction des temps de chargement

- Ajout d'une nouvelle carte

- Ajout d'un doublage US (en plus du japonais)

- Cross-save & cross-play avec la version PS4