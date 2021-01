Fall Guys teasé sur Xbox (et dans le Game Pass)

Mediatonic avait déjà indiqué vouloir sortirsur d'autres supports (en plus du PC et des PlayStation donc), et du concret pourrait arriver rapidement avec un début de teasing sur Twitter, d'ailleurs pas bien original vu qu'on a déjà vu à plusieurs reprises ce type de communication qui précédait de peu une annonce officielle.Bref, le plus intéressant comme vous l'avez compris, ce n'est pas tant de voir le titre arriver sur Xbox, mais possiblement directement dans le Game Pass, ce qui assure de fait une excellente audience pour un titre qui coté Sony avait justement débuté sa carrière avec le PS Plus.