Outriders : une démo... et un nouveau report Outriders : une démo... et un nouveau report

C'était normalement un jeu pour le lancement de la nouvelle génération (malgré son statut cross-gen) avant de faire ses valises jusqu'en février mais il n'en sera rien, du moins en partie : Outriders pourra bien être découvert le mois prochain manette en main, mais uniquement via une démo jouable (le 25 février précisément).



Le produit complet de People Can Fly (édité par Square Enix) est en revanche reporté au 1er avril pour d'habituels besoins de peaufinage.



Notons que la démo donnera accès à l'intégralité des classes et pourra être pratiquée en solo comme en coopération.