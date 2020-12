Earth Defense Force 6 pour fin 2021 (au mieux)

Le sixième épisode de la sagaétait signé pour 2021, et l'est toujours d'ailleurs, mais D3 Publisher vient de préciser qu'il faudra attendre minimum un an non sans risque d'un report avec plus exactement un « fin d'année prochaine, au plus tôt » comme l'a précisé son producteur Nobuyuki Okajima.Vu le timing, si le jeu est attendu au moins sur PS4 (du moins sur ce qui a été sous-entendu), on peut envisager de plus en plus sérieusement une version PS5 en renfort.En attendant, accueillons une cinquième vidéo du spin-off, s'attardant cette fois sur le matos, et qui lui ne se fera plus attendre longtemps au Japon puisque prévu ce jeudi 24 décembre (PS4/Switch) puis début 2021 chez nous.