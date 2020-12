Halo : record d'affluence grâce à la MCC sur PC + quelques visuels du tournage de la série TV Halo : record d'affluence grâce à la MCC sur PC + quelques visuels du tournage de la série TV

Dans le dernier communiqué de 2020, Bonnie Ross de 343 Industries tient à remercier la communauté Halo pour sa fidélité, s'excusant à nouveau pour l'attente envers Halo Infinite qui attendra 2021 aussi bien pour donner des nouvelles que pour sortir dans les bacs (fin d'année prochaine), mais reste pleinement confiant vu la situation actuelle de la franchise :



- Grâce à la Master Chief Collection disponible dans son intégralité sur PC (ayant aussi récemment eu droit à son upgrade Series X/S), la franchise a accueilli son plus gros boost de joueurs depuis l'époque de Halo 3.

- Le nouveau roman (Shadow of Reach) est un carton et l'un des meilleurs démarrages pour ce type d'adaptation issue de la série.



Et on a même droit venu de Budapest avec quatre photos issues du tournage de la série TV (signée Showtime) qui a récemment pu reprendre son chantier après la longue pause dû à la pandémie. Là encore, il faudra attendre l'année prochaine pour en voir davantage.