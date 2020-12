La porte désormais entrouverte, Google rend disponible son service Stadia sur les supports iOS

Il y a quelques jours, Microsoft annonçait que son xCloud serait implémenté sur supports iOS (et PC) dès le printemps 2021 mais Google ne souhaite pas perdre son temps en annonçant que Stadia est désormais disponible sur iPhone et iPad (au moins sous 14.3), toujours avec cette solution qui permet de contourner les restrictions d'Apple tout en restant dans la réglementation : via un navigateur.Il suffit donc de vous rendre via Safari sur le site de Stadia, de vous connecter (ou de créer un compte) puis d'ouvrir le menu de partage pour ajouter l'icône à l'écran d'accueil, tout simplement, avant de commencer à jouer via les différentes manettes disponibles dont le pad Xbox.Outre Microsoft, Amazon ne devrait pas tarder à faire de même avec son programme Luna.