Terminator : Resistance de retour sur PS5 Terminator : Resistance de retour sur PS5

Pas vraiment considéré comme un hit en puissance comme l'atteste son score oscillant autour des 50 sur Metacritic, Terminator : Resistance va pourtant revenir de manière totalement inattendue via une version améliorée sur PlayStation 5, avec au programme :



- De la 4K et du 60FPS

- Des améliorations visuelles

- Un équilibrage de la difficulté

- Des temps de chargement beaucoup plus rapides

- Une exploitation de la DualSense

- Toutes les MAJ sorties sur Steam incluant le mode Infiltrator



Sortie prévue le 26 mars 2021 avec même une édition collector, et ce n'est pas fini : le titre aura droit à une extension (payante) purement « Next Gen » l'été prochain puisqu'à l'attention exclusive du PC et de la PlayStation 5.