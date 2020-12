The Wolf Among Us 2 : pas de trailer, mais la promesse d'une Saison 2 livrée en un seul bloc The Wolf Among Us 2 : pas de trailer, mais la promesse d'une Saison 2 livrée en un seul bloc

On en attendait un premier trailer pour les Game Awards mais il semble que Telltale Games a préféré faire preuve d'un peu plus de patience avant de dévoiler The Wolf Among Us 2, confirmant tout de même l'une des rumeurs initiales : tous les épisodes de cette deuxième Saison sont produits en simultané, et seront lâchés en un seul bloc pour l'hiver 2021 (probablement sur la majorité des supports).



Une excellente nouvelle pour ceux qui veulent tout enchaîner sans attendre des semaines (voir des mois dans certains cas), et la preuve que certaines leçons sur le sujet ont été retenues : dernièrement, Dontnod a proposé l'intégralité de son Tell Me Why en seulement deux semaines, et a abandonné le format épisodique pour Twin Mirror.